von SK

Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es sieben Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl. Lassen Sie sich inspirieren!

Winterlust – Neujahrskonzert des Sinfonieorchesters

Bild: Sarah Rauch

Villingen-Schwenningen, Franziskaner Konzerthaus, So, 6.1., 19 Uhr: Für das Konzert hat der neue Dirigent, Achim Fiedler, Werke der goldenen Epoche des Wiener Walzers und winterliche Hörgenüsse ausgesucht. In den Mittelpunkt rückt Fiedler die Strauß-Familie, die ja von der glänzenden Laufbahn von Johann Strauß dominiert wird. Aber auch weitere Familienmitglieder stehen beispielhaft für eine Kultur anspruchsvoller Tanz- und Unterhaltungsmusik. Karten gibt es für 30, 26 und 22 Euro im Ticketshop im Franziskaner-Kulturzentrum und bei den Vorverkaufsstellen im Ticketverbund.

Zartbitter

Bild: Veranstalter

Villingen, Rollmopstheater, So, 6.1., 20 Uhr: Eine bissigböse Komödie, garantiert politisch unkorrekt und voller Schokolade. Eine Chocolaterie in einer europäischen Großstadt. Zwei Chocolatiere in einer gemeinsamen Küche. Tom liebt Schokolade, Samantha liebt Schokolade. Aber Tom liebt nicht die Frauen und Samantha hasst schwule Männer. Eintritt: 14 Euro.

Nicht in meinem Haus

Bild: Kurt Weiß

Villingen, Turn- und Festhalle Obereschach, Sa, 5.1., 17 Uhr: Jutta führt ein beschauliches Leben. Zusammen mit Freundin und Mitbewohnerin Hilde genießt sie, neben trauten Plauderstündchen mit ihrem charmanten Nachbarn Fritz, vor allem Eines: Ihre wohlverdiente Ruhe!

Geht die Katze, tanzen die Mäuse

Bild: Timo Kammerer

Villingen, Turn- und Festhalle Rietheim, Sa, 5.1., 20 Uhr: Was war doch der gute Detlef Brösel in jungen Jahren ein Draufgänger, bebor er seiner herrschsüchtigen Erika in die Hände fiel. Seit 25 Jahren sind sie verheiratet und nichts erinnert mehr an den Tausendsassa von damals. Doch der Lichtblick: Erika muss zur Kur.

Wenn einer eine Reise tut

Bild: Roland Dürrhammer

Villingen, Turn- und Festhalle Pfaffenweiler, Sa, 5.1., 20 Uhr: Das Theaterstück von Regina Rösch handelt von zwei Freunden, die seit 20 Jahren immer gemeinsam nach Bad Füssing in den Urlaub fahren. Doch plötzlich wollen die Ehefrauen auch Urlaub machen – in der Karibik und auf einem Kreuzfahrtschiff.

Neujahrskonzert

Bild: Veranstalter

Furtwangen, Pfarrkirche St. Cyriak, Sa, 5.1., 18 Uhr: Das traditionelle Neujahrskonzert mit dem Blechbläserquintett neoBrass und dem Organisten Frank Rieger bietet ein eingespieltes Team von Berufsmusikern, die regelmäßig gemeinsam auf der Bühne stehen. Eintritt frei, Spenden erbeten.

Haydns Oratorium "Die Jahreszeiten"

Bild: Veranstalter

St. Georgen, Lorenzkirche, So, 6.1., 17 Uhr: Im Rahmen der traditionsreichen Dreikönigsarbeitsphase sind Chor, Solisten, Instrumentalisten und Nachwuchsdirigenten der Musikhochschule Trossingen unter der künstlerischen Leitung von Prof. Michael Alber zu Gast. Karten bei allen Südkurier-Geschäftsstellen.