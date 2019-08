Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es sieben Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl.

Baustellenfest

Bild: Roots Caravan

Villingen, Rietstraße, Sa, 3.8., 11 Uhr: „Betreten der Baustelle ausdrücklich erwünscht!“ beim großen Baustellenfest am Samstag in der Innenstadt. Die Organisatoren haben ein buntes Programm für die ganze Familie auf die Beine gestellt. Der Mix aus Spiel und Spaß sowie leckeren Köstlichkeiten und kulturellen Angeboten machen das Fest zu einem echten Erlebnis. Schnitzeljagd, Kinderschminken, Basteln von Baustellenmännchen oder Kuckucksuhren werden für jede Menge Abwechslung sorgen. Von 16 bis 18 Uhr unterhält die Band „Roots Caravan“ (Bild) die Besucher mit Live-Musik.

Weltklassik am Klavier: Katie Mahan

Bild: Joshua Bauer

Bad Dürrheim, Haus des Gastes, Sa, 3.8., 17 Uhr: Die amerikanische Pianistin Katie Mahan lädt ein zu einer facettenreichen Reise mit Meisterwerken aus 150 Jahren Klaviergeschichte. Im musikalischen Reisegepäck führt die Virtuosin nicht nur wunderbare Werke von Mozart, Liszt und Debussy mit sich, sondern auch Gershwins swingenden „Amerikaner in Paris“.

Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr Oberkirnach

Bild: FFW Oberkirnach

St. Georgen, Kammererhöhe, Mo, 5.8., 14 Uhr: Die Freiwillige Feuerwehr Oberkirnach veranstaltet am Samstag ab 14 Uhr ein Sommerfest auf der Kammererhöhe. Dort treten unter anderem die Trachtenmusikkapelle Langenschiltach und die Partyband „d‘Simiswälder“ auf. Das Fest dauert bis Montag, 5. August, und endet mit dem Handwerkervesper ab 16 Uhr.

Brunch auf dem Bauernhof

Bild: qu-int Werbeagentur

Schonach, Hummelhof, So, 4.8., 9 Uhr: Rund 40 Bauernhöfe aus den beiden Schwarzwälder Naturparks laden am Sonntag zum „Brunch auf dem Bauernhof“ ein. Neben einem abwechslungsreichen, regionalen Frühstücksbuffet, werden auch spannende Einblicke ins Schwarzwälder Landleben geboten.

Kurkonzert mit D‘Grenzgänger

Bild: D'Grenzgänger

Königsfeld, Haus des Gastes, So, 4.8., 15.30 Uhr: Die drei Musiker aus dem Kinzigtal sind an der badisch-schwäbischen Grenze aufgewachsen und wollen, dass Volkslieder nicht noch mehr in Vergessenheit geraten. Nach eineinhalb Stunden sollen viele erkennen, welch Reichtum sie darstellen. Eintritt frei.

Gauklerpicknick im Ostpark

Bild: Kurstift

Bad Dürrheim, KWA Kurstift, So, 4.8., 11 Uhr: Der Ostpark am Kurstift wird zur Bühne für Gaukler aller Art. Ob Musik, Trapez, Jonglage oder Geschichtenerzähler: alle finden sich ein, um die Gäste aus Bad Dürrheim und Region zu unterhalten. Für den mittelalterlichen Klang sorgt die bekannte Gruppe Donau‘Gsindel.

Sommerfest des Imkervereins Triberg

Bild: Karl Volk

Triberg, Lindengrund Retsche, So, 4.8., 11 Uhr: Der Imkerverein hat am ersten Sonntag im August für seine Gäste wieder einiges vorbereitet. Bei Salatteller, Wildschweinburger, Schwarzwälder Schäufele, Grillwurst und Bier vom Fass können die Gäste so richtig schlemmen. Weitere Info: www.imkerverein-triberg.de.