von SK

Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es sieben Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl. Lassen Sie sich inspirieren!

Ball der kleinen Vereine

Bild: Rüdiger Fein

Villingen, Neue Tonhalle, Sa, 2.3., 20 Uhr: Die Brigachblätzle und Fleck-Fleck Villingen führen ihre Gäste durch den "Fasnets-Dschungel", das diesjährige Motto am Ball der kleinen Vereine. Zum Abschluss der Ballsaison wird DJ Fazio nach dem Programm für Stimmung sorgen. Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Wer die kleinen Vereine kennt, der weiß, dass es wieder bunt, abwechselungsreich und lustig zugehen wird. So darf man gespannt sein auf Löwe, Tiger und Giraffe, wenn diese gemeinsam mit Harlekin und Clown auf der Tanzfläche unterwegs sind.

Guggenmusik Open Air im Narrendorf

Bild: Siegfried Kouba

Gütenbach, Ortsmitte, Sa, 2.3., 19 Uhr: Im Narrendorf in Gütenbach findet, mangels Festhalle, dieses Jahr ein Guggenmusik-Open-Air statt. Mit dabei sind die Guggenmusiken „Wälderpress“, „Hörsturz“, „Komasex“, „Blächschade“ (Bild) und „Klang-Chaode“. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt. Es haben auch wieder zahlreiche Besenwirtschaften geöffnet.

Schlüsselübergabe und Fasnetsuche

Bild: Roland Sigwart

Villingen, Rathaus/Bickentor, So, 3.3., 18/19 Uhr: Mit einem großen Feuerwerk nimmt die Glonki-Gilde ihre junge Fasnet in Empfang. Alle Abteilungen der Gilde stehen um 19 Uhr am Bickentor Spalier, um den Narresome zu empfangen. Bereits um 18 Uhr erhält die Narrozunft den Schlüssel der Stadt am Rathaus.

Konfettiball der Narrenzunft Nußbach

Bild: H.J. Kommert

Triberg, Festhalle Nußbach, Mo, 4.3., 19 Uhr: Für die Fasnet-Fans aus der Region gehört der Fasnetmendig mit dem Konfettiball in Nußbach zum absoluten Höhepunkt. Etliche Bars sorgen dafür, dass keiner Durst leiden muss – und DJ Fazio sowie eine Guggenmusik aus der Schweiz geben den Gästen "was auf die Ohren".

Großer Umzug

Bild: Sabine Naiemi

Schwenningen, Innenstadt, So, 3.3., 14 Uhr: Die Hexen der Haldenzunft Mühlhausen (Bild) gehören zu den Stammgästen beim Schwenninger Umzug. Dieser zeichnet sich besonders durch die abwechslungsreiche Zusammenstellung aus, bei der etliche Zünfte aus dem Schwäbischen dabei sind.

Großer Umzug der Heimatgilde Frohsinn

Bild: Ramona Larhzal

Vöhrenbach, Innenstadt, Mo, 4.3., 14.30 Uhr: Am Fasnet-Mendig, 4. März, beginnt um 14.30 Uhr der große Umzug durch Vöhrenbach, anschließend ist Barbetrieb und Bewirtung in der Festhalle. Die Umzugsprämierung findet um 18 Uhr ebenfalls in der Festhalle statt.

Rottweiler Narrensprung 2019

Bild: Stadt Rottweil

Rottweil, Innenstadt, Mo, 4.3., 8 Uhr: Rottweil ist stolz auf seine traditionsreiche schwäbisch-alemannische Fasnet. Höhepunkt ist jedes Jahr der Rottweiler Narrensprung. 2019 findet der Narrensprung am Montag um 8 Uhr, am Dienstag um 8 Uhr und am Dienstagnachmittag nochmals um 14 Uhr statt.