Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl.

Festkonzert Schwarz-Roth-Gold

Bild: Hans-Juergen Goetz

Villingen, Franziskaner Konzerthaus, Do, 3.10., 17 Uhr: Dirigent Achim Fiedler und das Sinfonieorchester VS rücken den Rhein als deutsches Wahrzeichen in den Mittelpunkt ihres Konzerts. Höhepunkt ist sicher die Rheinische Sinfonie von Robert Schumann. Karten im Ticketshop im Franziskaner-Kulturzentrum und an der Abendkasse für 28, 24 und 20 Euro, Schüler und Studenten bezahlen die Hälfte. Es wurde bereits vermutet, dass der Titel auf Oberbürgermeister Roth anspielt, das ist aber nicht der Fall. Es ist die alte Schreibweise eines Gedichts von Ferdinand Freiligrath.

Rock im Wirtshaus mit den Rolling Bones

Bild: Karin Heiß

Schwenningen, Gasthaus Wildpark, Mi, 2.10., 21 Uhr: Zum ersten Mal sind die Rolling Bones aus Villingen am Mittwoch im Wirtshaus Wildpark in Schwenningen zu Gast. Die Band feiert in diesem Jahr ihr 10-jähriges Bühnenjubiläum. Die Rolling Bones stehen für handgemachte Rockmusik aus den letzten Jahrzehnten. Karten gibt‘s für sieben Euro im Vorverkauf im Wildpark.

Vorverkaufsstart für‘s Am-Vieh-Theater

Bild: Am-Vieh-Theater

Hüfingen, Mundelfingen, Do, 3.10., 13 Uhr: Die notorisch ausverkaufte Baaremer Dorfcomedy-Bühne „Am-Vieh-Theater“ in Mundelfingen bietet jetzt den bislang Erfolglosen die Gelegenheit, auch einmal an die begehrten Tickets zu kommen. Zum Preis von je 21 Euro gehen die Karten am Donnerstag ab 13 Uhr beim Kreiserntedankfest in Mundelfingen in den Verkauf.

The Soul Machine

Bild: Richard Trojan

St. Georgen, Forum am Bahnhof, Mi, 2.10., 21 Uhr: Kaum eine andere Band bringt Soul, Funk, Pop und Rhythm‘n‘Blues mit so viel Energie auf die Bühne, wie diese Band aus dem Süden der Republik. Mit vier Gesangsstimmen, einem Bläsersatz und groovigen Percussions versprechen die zehn „Machines“ Party pur.

VStival – Jugendmusikfestival

Bild: Frank Egel

Schwenningen, Neckarhalle, Do/Fr, 3./4.10., 17 Uhr: Das große Musikfestival für die jüngere Generation feiert seine Premiere in der Neckarhalle. Die Projektidee wurde in einer „Jugendbeteiligungswerkstatt“ des JuBIS angeregt. Am Donnerstg gibt es Hip-Hop und Rap. Rock und Metal prägen den Freitag.

Zwiebelkuchenfest des Musikvereins Harmonie

Bild: Veranstalter

Tennenbronn, Remsbachmühle, Do, 3.10., 13 Uhr: Der Musikverein bietet ab 13 Uhr frisch zubereitete Zwiebelkuchen, neuen Wein und Apfelküchle im Bierteig an. Auch Kaffee und Kuchen sowie Bratwürste sind im Angebot. Musikalisch wird das Fest von dem Jugendorchester und der Hauptkapelle umrahmt.

Oktoberfest mit den Schwarzwald Buam

Bild: Veranstalter

Villingen, Kulturzentrum Klosterhof, Mi, 2.10., 21 Uhr: Seit 20 Jahren sind die erfolgreichen Musiker, im Volksmusik-, Stimmungs- und Unterhaltungsbereich, unterwegs. Durch die Wandlungsfähigkeit von der klassischen Oberkrainermusik zur rockigen Coverband mit aktuellen Hits sorgen die Musiker für gute Laune.

Musikalischer Abend mit dem Duo Laktosefrei

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Gasthaus Waldau Schänke, Mi, 2.10., 19.30 Uhr: Das Duo „Laktosefrei“ nimmt die Widrigkeiten des Lebens und des Alltags gehörig auf die Schippe. Die beiden erfahrenen Musiker spielen „kalorienarmes Liedgut auf veganen Instrumenten“. Tischreservierung unter 07725/3072. Eintritt: zehn Euro.