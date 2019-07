Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl.

Im Mondrausch: Pe Werner und Jazz Quartett feat. Frank Chastenier

Bild: MT-Events

Unterkirnach, Maria Tann, Fr, 26.7., 19 Uhr: Ihre bekanntesten Hits „Weibsbilder“ und „Kribbeln im Bauch“ kennen viele, aber sie begeistert auch als Chanson- und Jazz-Sängerin ihr Publikum. Im stilvollen Ambiente des Jugendstilsaales in Maria Tann wird sie mit ihrem Jazz-Quartett feat. Frank Chastenier das Publikum mit auf eine Reise „Im Mondrausch“ nehmen. Ihre Ode an den Erdtrabanten swingt, zwischen Jazz und Pop. Mit ihrer warmen und einfühlsamen Stimme nimmt sie die Zuhörer mit auf eine Reise durch Gefühle, Romantik und Poesie. Einlass ist ab 18 Uhr.

Platzkonzert Musikkapelle Gütenbach

Bild: Musikkapelle Gütenbach

Gütenbach, Pfarrkirche St. Katharina, Fr, 26.7., 19 Uhr: Heute veranstaltet die Musikkapelle ihr traditionelles Platzkonzert zum Ferienbeginn. Dieses Jahr beginnt das Konzert bereits um 19 Uhr. Zum Auftakt spielt die Bläserjungend Gütenbach-Schönenbach, danach die Musikkapelle Gütenbach. Bei sehr schlechter Witterung wird das Konzert kurzfristig abgesagt.

Eschachfestival

Bild: Gerd Jerger

Niedereschach, Eschachhalle, Fr, 26.7., 18 Uhr: Diesmal gibt es keine temperamentvollen andalusischen Klänge aus dem fernen Spanien, sondern eher volkstümlich-bodenständigen Alpenrock. Die Musikgruppe Wälderwahn, eine neue Band aus dem Südschwarzwald, lässt es musikalisch richtig krachen. Auch die Dörr-Brüder aus Villingen stehen auf der Festival-Bühne.

Sommerfest des SV Rietheim

Bild: SV Rietheim

Villingen, Sportanlage Rietheim, Sa/So/Mo, 27./28./29.7., 13/10/14.30 Uhr: Am Samstag spielt die Jugend und die alten Herren. Am Sonntag ist das Ortsturnier mit verschiedenen Laienmannschaften aus Rietheim. Danach spielt der SV Rietheim gegen den FV Marbach. Am Montag findet das Spiel ohne Grenzen statt.

Weinfest in der Villinger Innenstadt

Bild: Rüdiger Fein

Villingen, Innenstadt, Sa, 27.7., 11 Uhr: Das Villinger Weinfest ist ein Treffpunkt für Jung und Alt und wird von einer Reihe Villinger Vereine mitgetragen. Das Weinfest, zu dem der Lions Club Villingen einlädt, dient auch noch einem humanitären Zweck. Der Erlös geht dieses Jahr an den Verein „Mit Krebs leben“.

Sommerfest der Loretto-Gartenfreunde

Bild: Veranstalter

Villingen, Loretto-Gartenanlage, Sa/So, 27./28.7., je 11 Uhr: Sollte das Wetter den Gärtnern nicht gut gesinnt sein spielt das keine Rolle, da ein Festzelt wurde aufgestellt und eine Kaffeestube im Vereinsheim eingerichtet wird. An beiden Tagen dreht sich das Glücksrad und am Sonntag ist Kinderschminken angesagt.

Stockwald-Fest mit Grümpelturnier

Bild: Cornelia Putschbach

Unterkirnach, Stockwald, Sa/So, 27./28.7., 16/11 Uhr: Am Samstag findet eine Jux-Olympiade und ein Tauzieh-Grümpelturnier der Tauziehfreunde Wadenkrampf statt. Abends gibt es Live-Musik und Tanz. Der Sonntag beginnt mit dem Frühschoppen. Die Spielwiese für die kleinen Gäste lädt zum Toben ein.

Münsterkonzert mit James O‘Donnell

Bild: Clare Clifford

Villingen, Münster ULF, So, 28.7., 18 Uhr: Erstmals seit vielen Jahren gastiert am Todestag von J.S. Bach ein Organist aus dem europäischen Ausland an der Orgel des Villinger Münsters: James O‘Donnell von der Westminster Abbey London spielt Werke von Bach, Bridge, Franck, Walton und Saint-Saëns.