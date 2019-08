Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl.

Sommertheater: Pettersson und Findus

Bild: Regionentheater

Bad Dürrheim, Freiluftbühne am Salinensee, So, 25.8., 16 Uhr: Das Stück dreht sich um Pettersson, einen alten, schrulligen Mann und Findus, einen kleinen sprechenden Kater. Der Eintrittspreis beträgt regulär 16 Euro, ermäßigt neun Euro. Bei Regen finden die Vorstellungen im Haus des Gastes statt.

Volksfest Villingen-Schwenningen

Bild: Rüdiger Fein

Schwenningen, Messegelände, Fr, 23.8., 14 Uhr: Was bisher an getrennte Jahrmarkttermine in Villingen und Schwenningen gekoppelt war und in jedem Stadtteil seinen gesonderten Platz hatte, soll jetzt zu einem doppelt so großen Volksfest verschmelzen. Der riesige Rummelplatz beginnt am heutigen Freitag und endet am Samstag, 1. September. Zum Programm wird künftig auch Livemusik an den Wochenenden gehören, außerdem wird an den beiden Samstagen ein kostenloses Puppentheater angeboten.

Innenhof-Festival: Carrousel

Bild: Veranstalter

Villingen, Kulturzentrum Scheuer, Fr, 23.8., 20 Uhr: Das vierte Werk des französisch-schweizerischen Duos mit Sophie Burande und Léonard Gogniat, umfasst zwölf Titel und besticht durch Originalität und Vielfältigkeit: Ihr direkter Charme und die französische Lässigkeit sind die besten Botschafter ihrer Musik, die durch ihre Eingängigkeit und die beiden Ausnahmestimmen auffällt.

Sommertheater: Don Quijote und Sancho Panza

Bild: Kur- und Bäder GmbH

Bad Dürrheim, Freiluftbühne am Salinensee, Fr, 23.8., 20 Uhr: Ein verarmter Junker aus einem Dorf mitten in der Pampa schnappt durch die Lektüre von Ritterromanen über. Er fasst den Entschluss, zur Mehrung seines Ruhmes als fahrender Ritter auf Abenteuer auszuziehen. Bei Regen findet die Veranstaltung im Haus des Gastes statt. Weitere Infos unter 07726/666266.

Trödlermarkt und Stadtfest

Bild: Joachim Ritter

Furtwangen, Innenstadt, Sa, 24.8., 8 Uhr: Als „Fest für alle“ wird gerne der mittlerweile 47. Trödlermarkt mit Stadtfest bezeichnet. Die Besucher können an den vielen Trödler-Ständen das ein oder andere Schnäppchen machen und sich beim Stadtfest von den Furtwanger Vereinen verwöhnen lassen.

Innenhof-Festival: Black Sea Dahu

Bild: Veranstalter

Villingen, Kulturzentrum Scheuer, So, 25.8., 20 Uhr: Der Name Black Sea Dahu verbindet Janine Cathreins Liebe zum Surfen mit dem Schweizer Fabelwesen Dahu, welches unterschiedlich lange Beine hat. Mehrstimmiger Gesang, untermalt von Cello, Gitarre, Bass und Schlagwerk ergeben eine einzigartige Kombination.

Singen zur Marktzeit

Bild: Bezirkskantorat

Villingen, Evang. Johanneskirche, Sa, 24.8., 11 Uhr: Die Evangelische Kirchengemeinde Villingen und Bezirkskantor Marius Mack laden zum 30-minütigen Singen von Liedern und Kanons ein. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen beim Evangelischen Bezirkskantorat unter www.kirchenmusik-vs.de.

Modellbauschau

Bild: Archiv

Schönwald, Naturfreibad, So, 25.8., 11 Uhr: Viele Schiffs-, Flugzeug- und Modellautobauer stellen ihre Prachtexemplare aus. Der Teilnehmerkreis wird, laut Veranstalter, von Jahr zu Jahr größer und vielfältiger. Für die musikalische Unterhaltung sorgt Musiker Erich. Die Schau dauert bis 18 Uhr.