Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es sieben Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl.

Mittelalter-Weihnachtsmarkt

Bild: Veranstalter

Unterkirnach, Maria Tann, Fr/Sa/So, 13./14./15.12., 15/14/11 Uhr: Spielleute legen sich für die musikalische Unterhaltung ins Zeug. Ab 17.30 Uhr sorgen Feuershows für heiße Stimmung. Das Lagerleben mit vielen Zelten und Gauklern bietet den Besuchern ein mystisches Bild. Shuttle Busse fahren wieder alle 15 Minuten ab IHK-Parkplatz Villingen und Rathaus Unterkirnach.

Quintett Fluchtpunkt

Bild: Jazzclub Villingen

Villingen, Jazzkeller, Sa, 14.12., 21 Uhr: Die Musiker des Jazzquintetts stammen aus dem Schwarzwald und Stuttgart und sind zwischen 19 und 25 Jahre alt. Aus den Urtiefen verschiedener Perspektiven, Lebewesen und Gegenständen bildete sich ein Komplex heraus, der sich „Fluchtpunkt“ nennt.

Weihnachtskonzert mit den Klosterspatzen Villingen

Bild: Staatliche Hochschule für Musik Trossingen

Bad Dürrheim, Kath. Kirche St. Johann, So, 15.12., 17 Uhr: Was der beliebte Kinder- und Jugendchor in der Advents- und Weihnachtszeit an Freude und Begeisterung in den Herzen der Zuhörer wachruft, hat Bad Dürrheim schon einige Male erleben dürfen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Weihnachtsmarkt in Schwenningen

Bild: Sprich, Roland

Schwenningen, Muslenplatz, Fr, 13.12., 11 Uhr: Heute lädt ab 11 Uhr der festlich geschmückte Schwenninger Weihnachtsmarkt in der Fußgängerzone zum Bummeln ein. Bürgermeister Detlev Bührer eröffnet das Hüttendorf offiziell um 18 Uhr. Pfarrer Klaus Gölz spricht Worte zum Advent. Das Bläserensemble des Jugendblasorchesters der Stadtmusik Schwenningen begleitet den offiziellen Part musikalisch. Bis Sonntag, 22. Dezember können sich die Besucher vom weihnachtlichen Lichtermeer und den wohligen Düften verzaubern lassen.

Adventsmusik

Bild: Veranstalter

Villingen, Evang. Johanneskirche, So, 15.12., 17 Uhr: Der Mädchenchor Rottweil und der Junge Chor St. Ursula Villingen laden auch in diesem Jahr wieder zu ihrem gemeinsamen Adventskonzert ein. Das Chorkonzert enthält sowohl adventliche Weisen, als auch Chorstücke verschiedener Stilepochen. Eintritt frei.

Weihnachtskonzert der Regensburger Domspatzen

Bild: Dieter Stein

Schonach, Stadtpfarrkirche St. Urban, Sa, 14.12., 19.30 Uhr: Die Domspatzen treten bereits zum dritten Mal in Schonach auf. Eintrittskarten gibt es im Schonacher Pfarrbüro und in der Tourist-Information für Erwachsene zu zehn Euro, für Schüler zu fünf Euro. An der Abendkasse kosten Karten zwölf Euro.

Benefizkonzert des Futa-Ensemble

Bild: Veranstalter

Unterkirnach, Katholische Kirche St. Jakobus, So, 15.12., 17 Uhr: Das Futa-Ensemble, bestehend aus elf leidenschaftlichen Musikern, zaubert ein besonderes Klangerlebnis mitten in die Weihnachtszeit. Der Eintritt ist frei, Spenden zu Gunsten des Fohrenhofs in Unterkirnach sind willkommen.