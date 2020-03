Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es 16 Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl.

Villingen, Theater am Ring, Sa, 14.3., 20 Uhr: Die Komponistin und Musikerin Liz Allbee erforscht in der Arbeit mit ihrer gewöhnlichen Trompete, ihrer Quad-Trompete, mit ihrer Stimme und elektronischen Elementen die Beziehung zwischen dem menschlichen Musizierenden und seinen musikalischen Instrumenten. In der Reihe „Kernmacherei“ präsentiert sie auf der Hinterbühne im Theater am Ring ihr künstlerisches Schaffen.

St. Georgen, Forum am Bahnhof, Fr, 20.3., 20.30 Uhr: Die Kultgruppe aus dem Schwarzwald kommt wieder ins Forum am Bahnhof für ein Live-Spektakel zum Hören, Sehen, Lachen und Mits(w)ingen. Blues, Soul, Funk und Rock sind die musikalischen Bestandteile eines abwechslungsreichen, groovigen Showprogramms. Das Markenzeichen der Band sind gelbe Männchen, gelbe Koffer, schwarze Anzüge, Sonnenbrillen und Melonen.

Königsfeld, Gasthaus Waldau Schänke, Sa, 14.3., 19 Uhr: Die Musiker der „Knöpflespieler“ aus Tennenbronn pflegen mit Begeisterung die originale und handgemachte Musik aus dem Schwarzwälder und dem alpenländischen Raum. Lieder zum Mitsingen bereichern das Programm und es wird dabei auch der Humor nicht zu kurz kommen. Infos zur Gruppe unter www.knoepflespieler.de. Tischreservierungen unter Telefon 07725/3072.

Villingen, Buchhandlung Osiander, Do, 19.3., 20 Uhr: Die Kultur hängt von der Kochkunst ab, sagt Oscar Wilde. Das trifft besonders auf die Italiener zu. Und dies spiegelt sich lustvoll, heiter und sinnlich in der Literatur und Musik Italiens wider. Bei Boccaccios Dekameron kommt dem Koch ein Kranichschenkel abhanden. Von Mario Di Leo gesungen und gespielt, von Reinhold Joppich gelesen. Für italienische Verpflegung ist gesorgt.

Villingen, Gymnasium am Romäusring, Fr, 13.3., 19.30 Uhr: Wenn der Wolf nicht mehr im deutschen Märchenwald mitspielen darf, weil er diesem nicht entstammt, was wird dann aus dem Rotkäppchen und der Großmutter? Wer soll sie fressen? So müssten weitere Figuren den Wald verlassen: der Zwerg zum Beispiel. Die Theater-AG des Gymnasiums am Romäusring behandelt diese Problematik in ihrer 65-minütigen Eigenproduktion.

Villingen, Franziskaner Kulturzentrum, Sa, 14.3., 15 Uhr: „Vom Teufel geritten, den Schalk im Nacken“ ist der Titel des Narrentheaters, das im Begleitprogramm der Fasnachtsausstellung „Familiengeheimnisse. De Narro un si ganz Bagasch“ aufgeführt wird. Tickets gibt es zum Preis von zehn Euro im Franziskaner Kulturzentrum. Klaus Richter, Henry Greif und Gunther Schwarz bringen die ganze Verwandtschaft des Villinger Narros auf die Bühne.

Villingen, Theater am Ring, Di, 17.3., 20 Uhr: „Wann wird es endlich so, wie es nie war“ ist ein Familienporträt der BRD in den 70er-Jahren: Der Vater geht in seiner Arbeit auf, ist zuhause aber absolut lebensuntauglich und unnahbar. Die Mutter schmeißt den Haushalt und tröstet, wo sie kann. Doch bei Geburtstagen sitzen eben nicht Verwandte an der heimischen Kaffeetafel, sondern die Insassen einer Klinik. Stückeinführung um 19.30 Uhr.

Villingen, Theater am Ring, Do, 19.3., 19.30 Uhr: In den Werken von E.T.A. Hoffman steht der Konflikt zwischen innerer und äußerer Welt im Mittelpunkt, zwischen der Fantasie und dem bürgerlichen Leben. Auch „Der goldne Topf“, die berühmteste romantische Novelle des Schriftstellers, ist eine rätselhafte Geschichte über die Macht der Poesie, die mit ihrer Bildsprache eine spannende Vorlage für die Bühne bietet. Stückeinführung 19 Uhr.

Bad Dürrheim, Hotel am Solegarten, Mi, 18.3., 19.30 Uhr: Henriette Gärtner hat eine enorme Ausstrahlung, die ihr Publikum zu begeistern vermag. Ihre überzeugende Spiel- und Interpretationskunst brachte ihr weltweit höchste Auszeichnungen ein. Sie pflegt zu ihren Zuhörern einen intensiven, temperamentvollen Kontakt und erläutert die einzelnen Werke auch verbal interessant und unterhaltsam. Eintritt frei, Spenden erbeten.

St. Georgen, Lorenzkirche, So, 15.3., 17 Uhr: Am Sonntag ist das Studentische Orchester Baden-Württemberg in der Lorenzkirche zu Gast. Dieses Mal, passend zum Jubiläum, mit Beethovens berühmtem Tripelkonzert in C-Dur, op. 56 und den Solisten Barbara Köbele, Alexander Dohna und Tamara Geißner. Unter dem Dirigenten Jonathan Föll (Bild) erarbeitet das Orchester jedes Jahr ein anspruchsvolles sinfonisches Programm. Eintritt frei.

Schramberg, Heilig-Geist-Kirche, So, 15.3., 19 Uhr: Beim Frühjahrskonzert der Schramberger Orgelkonzerte gibt es eine Programmänderung. Semjon Kalonowsky sieht sich gezwungen, wegen der schweren Erkrankung seiner Frau seine Teilnahme am Konzert abzusagen. Deshalb wird der luxemburgische Kirchenmusiker und Orgeldozent Paul Kayser (Bild) das Konzert als Orgelsolokonzert gestalten.

Villingen, Benediktinerkirche, Sa, 14.3., 11 Uhr: Elisabeth Morgenthaler aus Freiburg spielt an der rekonstruierten Villinger Johann-Andreas-Silbermann-Orgel die nächste Orgelmusik zur Marktzeit. Das halbstündige Konzert findet am Samstag von 11 bis 11.30 Uhr in der Benediktinerkirche statt. Zur Aufführung werden Werke von Georg Muffat und Johann Sebastian Bach kommen. Eintritt frei, Spenden willkommen.

Villingen, Neue Tonhalle, Mo, 30.3., 20 Uhr: Das Programm für „Wortgeschrittene“ bringt endlich alles, was in der Deutschen Sprache vermutet oder vermisst wird, zum Vorschein. Der Silbenfischer und selbsternannte Komödiantenmechaniker aus Bayern ist mit seiner neuen Wortsgaudi unterwegs und begibt sich auf die Suche nach Subjekt, Objekt und Glutamat. Tickets bei bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Schwenningen, Neckarhalle, Sa, 14.3., 20 Uhr: Am Samstag versammeln sich in der Neckarhalle die Spitzenkünstler der deutschsprachigen Poetry-Slam-Szene und treten mit ihren wohlgewählten Worten gegeneinander an. Ihre Texte sind sarkastisch, emotional, poetisch, philosophisch, lyrisch und zuweilen unglaublich lustig. Poetry Slam ist ein moderner Dichterwettstreit, bei dem Künstler ihre eigenen Texte live performen.

Villingen, Stadtbibliothek, Di, 17.3., 19.30 Uhr: Starke Frauen stehen bei einer Lesung in der Villinger Stadtbibliothek kommende Woche im Mittelpunkt. Am Dienstag erweckt die deutsch-iranische Autorin, Regisseurin und Schauspielerin Marjam Azemoun im Nachklang zum Weltfrauentag in ihrer kabarettistisch-szenischen Lesung die starken Frauen der Politik des 20. Jahrhunderts zum Leben.

Villingen, Theater am Turm, Fr, 13.3., 20 Uhr: Die Eigenproduktion „Hirn“ von Tom Müller und Sabine Misiorny verspricht irrwitzige Komik Dank skurriler Charaktere, dargestellt von einem illustren Ensemble. Erzählt wird die abenteuerliche Geschichte der Frau Doktor Franka Stein, die so gerne einen Mann an ihrer Seite hätte. Warum sich also nicht selbst einen backen? Und zwar einen mit „Hirn“. Eintritt 14 Euro, ermäßigt neun Euro.