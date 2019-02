von SK

Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl. Lassen Sie sich inspirieren!

Schlüsselübergabe – Die Figuren von Ingeborg Jaag

Bild: Franziskanermuseum

Villingen, Franziskanermuseum, Fr, 8.2., 13 Uhr: Bis 10. März ist die Ausstellung im Franziskanermuseum jeweils Dienstags bis Samstags von 13 – 17 Uhr und Sonntags von 11 – 17 Uhr zu sehen. Der Eintritt kostet regulär drei Euro, ermäßigt zwei Euro. Führungen finden statt am 10. und 17. Februar sowie am 3. März, jeweils um 15 Uhr. Der Puppen-Umzug der historischen Villinger Fastnacht wird jedes Jahr etwas anders zusammengestellt. Mit dem Motto "Schlüsselübergabe" in 2019 wird erstmals ein aktuelles Thema aufgenommen, allerdings humorvoll und nicht ohne Hintersinn.

29. Schemeobed der Arbeitsgemeinschaft Villinger Fasnet

Bild: Veranstalter

Villingen, Münsterzentrum, Fr, 8.2., 19.30 Uhr: Die Arbeitsgemeinschaft Villinger Fasnet lädt alle an der Villinger Fasnet Interessierten, insbesondere alle Schemenfreunde, zum 29. Schemeobed ein. Es gibt einen Vortrag über einen gestandenen, vor kurzem verstorbenen, Villinger Narro.

Narrenzunft Eisenbach feiert 44. Geburtstag

Bild: Gerold Bächle

Eisenbach, Wolfwinkelhalle, Fr, 8.2., 21.11 Uhr: Der erste Höhepunkt des Geburtstagswochenendes ist der Brauchtumsabend in der Wolfwinkelhalle am Freitagabend. Am Samstag haben sich 34 Gruppierungen zum Kinderumzug um 13.31 Uhr angesagt. Am Abend startet um 18.11 Uhr der große Nachtumzug mit 61 Gruppen. Rund 4.000 Hästräger werden hier erwartet.

Mount Meander

Bild: Veranstalter

Villingen, Jazzkeller, Sa, 9.2., 21 Uhr: Es spielt ein internationales Musikerkollektiv, das mit intuitiver Improvisation arbeitet und sich an der Grenze zwischen Avantgarde, Jazz und Rock bewegt. Es geht ihnen nicht um Genres und Konzepte, sondern um Einheit und darum, einen gemeinsamen Raum zu erschaffen.

Konzert mit JereMar

Bild: JereMar

St. Georgen, Café Bohnenheld, Fr, 8.2., 19.30 Uhr: Jeremiah Wood und Maren Pardall bilden das Duo "JereMar". Mit ihren gefühlvollen Texten und brillanter Instrumententechnik auf Gitarre und Cello begeistern sie die Zuhörer. Da die Plätze begrenzt sind, wird um Anmeldung unter info@bohnenheld.de gebeten.

Orgelmusik zur Marktzeit

Bild: Veranstalter

Villingen, Benediktinerkirche, Sa, 9.2., 11 Uhr: Tobias Lindner, bekannt aus seinen Orgelmusik-Konzerten in den vergangenen Jahren, spielt Werke von sogenannten Wiener Hoforganisten: Ferdinand T. Richter, Johann K. Kerli, Gottlieb Muffat und Alessandro Poglietti. Eintritt frei – Spenden willkommen.

Heringsdörfler suchen das Supertalent

Bild: Roland Dürrhammer

Villingen, Fidelisheim, Sa, 9.2., 20 Uhr: Ob Einer auf dem Stern aufgeht oder eine Andere vom Ast absteigt – das Publikum kann es im Fidelis live und in Farbe erleben. Telefonische Kartenreservierung bei Maria Thoma unter Telefon 07721/33013 oder Nicole Joerger unter Telefon 07721/33560.

Die "Glorreichen Sieben"

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Gasthaus Waldau Schänke, Sa, 9.2., 19 Uhr: Mit der Benefizveranstaltung zu Gunsten der Nachsorgeklinik Katharinenhöhe in Schönwald soll die 100.000-Euro-Spendenmarke geknackt werden. Die "Glorreichen Sieben" spielen, teils mit, teils ohne Noten, einfach das was ihnen gerade so einfällt.