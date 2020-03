Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es 16 Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl.

Bild: Hans-Jürgen Kommert

Schonach, Haus des Gastes, Sa, 4.4., 20 Uhr: Saso Avsenik ist der Enkel des großen Slavko Avsenik, dem Gründervater der Oberkrainermusik. Unter seiner Leitung haben sich 2009 im slowenischen Begunje sieben junge Musiker zusammen geschlossen, um die Tradition dieser Musikrichtung zu erhalten. Karten ab sofort bei der Tourist-Info Schonach unter Telefon 07722/964810 oder bei Karl Trenkle unter 07723/2288.

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Haus des Gastes, Sa, 7.3., 17 Uhr: Beethovens einzigartige Schicksalssinfonie ist sein bekanntestes Werk. Pianist Gio Abuladze (Bild) gastiert mit seinem Programm „Sturm und Drang des Schicksals – Beethovens 5. Symphonie!“ in Bad Dürrheim und ehrt mit dieser Sinfonie den Meister der Klassik und diesjähriges „Geburtstagskind“. Tickets gibt es für 20 Euro, ermäßigt 18 Euro. Weitere Infos unter: www.weltklassik.de.

Bild: Veranstalter

Schönwald, Pfarrkirche St. Antonius, Sa, 7.3., 19.45 Uhr: Der Organist Dr. Florian Wilkes gastiert in Schönwald in der Pfarrkirche St. Antonius. Er gibt ein Benefizkonzert für das Pflegeheim St. Antonius in Triberg. Als Organist an der Berliner St. Hedwigs-Kathedrale begleitete er unter anderem die Trauerfeiern für Helmut Kohl und Kardinal Lehmann an der Orgel. Verschiedene Konzertreisen führten ihn bereits rund um den Globus.

Bild: Ulrich Kolberg

Villingen, Benediktinerkirche, Sa, 14.3., 11 Uhr: Die nächste Orgelmusik zur Marktzeit an der rekonstruierten Silbermann-Orgel von 1752 wird von Elisabeth Morgenthaler aus Freiburg gespielt. Das halbstündige Konzert umfasst Werke von Georg Muffat und Johann Sebastian Bach. Elisabeth Morgenthaler wurde 1989 in Landshut geboren und ist Organistin an St. Georg in Freiburg-St. Georgen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Bild: Angela Fankhänel

St. Georgen, Theater im Deutschen Haus, Sa, 7.3., 20 Uhr: Im vergangenen Jahr für Sponsoren und Förderer des Bühnenumbaus arrangiert, führt Jazzsängerin Angela Fankhänel nun Ihre Broadway-Theatershow noch einmal für die Öffentlichkeit auf. Die Sängerin schlüpft in verschiedene Rollen und präsentiert die größten Hits vieler Broadwaygrößen. Karten sind für zehn Euro, ermäßigt acht Euro, über alle Vorverkaufsstellen erhältlich.

Bild: Veranstalter

St. Georgen, Stadthalle, Di, 10.3., 19 Uhr: Die Menschen haben die Erde unbewohnbar gemacht. Im Theaterstück „Tambora – New World“ wird zum Glück ein paradiesischer neuer Planet entdeckt, auf den die Menschen umziehen wollen. Sie beschließen, als Vorhut eine Gruppe Kinder vorauszuschicken. Der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis. Tickets bei Feinkost Hoppe und unter www.xing-events.com/Tambora erhältlich.

Bild: LTT

Villingen, Theater am Ring, Di, 10.3., 20 Uhr: In den 60er-Jahren gingen bekannte Musiker und Künstler im Chelsea Hotel ein und aus. Nachts wurden die wildesten Partys gefeiert, die regelmäßig eskalierten. Der Regisseur und Musiker Heiner Kondschak bringt die musikalisch-theatralische Biographie nun auf die Bühne. Im Stück lässt er die bekanntesten Künstler der wilden 60er auferstehen. Stückeinführung um 19.30 Uhr.

Bild: Kur- und Bäder GmbH

Bad Dürrheim, Kurhaus, Do, 12.3., 20 Uhr: Egal ob zwei Herren mit einer Ente im Bad zu Gange sind oder für das weichgekochte Frühstücksei in der Küche hart geschuftet werden muss – die Sketche und Dialoge von Loriot beschreiben mit großer Feinsinnigkeit und einem unvergleichlichen Humor unsere täglichen Begegnungen. Karten sind für zwölf Euro bei den Vorverkaufsstellen des Kultur-Ticket-Schwarzwald-Baar-Heuberg erhältlich.

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Haus des Gastes, Fr, 13.3., 20 Uhr: Die Damen vom Dohlengässle sorgen mit ihrem neuen Programm „Glück isch Glücksach“ mit viel Gesang, Mutterwitz und Mundart für einen vergnüglichen Abend. Das ulkige Gespann schwätzt seit über 20 Jahren mit Humor und Tief-sinn über‘s Leben. Einlass ist um 19 Uhr, für Bewirtung ist gesorgt. Karten sind für 16 Euro bei der Tourist-Info Königsfeld erhältlich.

Bild: Martina Bogdahn

Furtwangen, Kulturfabrik Furtwangen, Fr, 13.3., 20 Uhr: Michael Altinger, der 2017 mit dem Bayerischen Kabarettpreis ausgezeichnet wurde, ist in seinem Fach ein Tausendsassa. Wir bleiben tapfer. Standhaft bekennen wir uns zum Fünfklingennassrasierer, aber weigern uns beharrlich, Zahnseide zu benutzen. In der Männeryoga-Gruppe bearbeiten wir die Haltungsschäden, die wir uns beim Geburtsvorbereitungskurs zugezogen haben.

Bild: Härings Kulturcafe

Bad Dürrheim, KWA Kurstift, Sa, 28.3., 19 Uhr: Der Unterhaltungskünstler Heinz Erhardt ist heute Kult. Er war nicht nur Komiker Nummer Eins der Wirtschaftswunder-Ära, er liebte auch die Musik. Was sich noch zutrug im Leben des pfiffigen Schelms, seit er das Licht der Welt erblickte? Claudia Zimmer und Herwig Rutt bringen es im unterhaltsamen Wechselspiel mit Sprachwitz auf die Bühne. Einlass 18 Uhr. Karten: Kurstift Rezeption.

Bild: Lois Greenfield

Villingen, Theater am Ring, Sa, 7.3., 20 Uhr: Vor 50 Jahren gründete die Afroamerikanerin Joan Myers Brown ein Ensemble für talentierte schwarze Tänzer, die von „weißen“ Einrichtungen abgelehnt worden waren. Ihr 50-jähriges Bestehen feiert die Company nun mit einer großen Jubiläumstournee durch Europa, die im Theater am Ring ihre Premiere hat. Stückeinführung um 19.30 Uhr im Kleinen Saal.

Bild: Freddy Dutz/EMM

St. Georgen, Evangelisch-methodistische Taborkirche, Fr, 6.3., 19 Uhr: Frauen aller Konfessionen laden in St. Georgen zum Weltgebetstag unter dem diesjährigen Motto „Steh auf und geh!“ ein. Traditionell stellen Frauen aus verschiedenen Ländern die Situation in ihrem Heimatland vor. In diesem Jahr laden Frauen aus Simbabwe ein, sich ihren Freuden, Nöten und Hoffnungen, sowie Erfahrungen im Glauben zu öffnen.

Bild: Michael Kienzler

Schwenningen am Neckar, Südwest-Messe, Do/Fr/Sa, 12./13./14.3., 10 Uhr: Fachkräfte finden neue Jobs oder holen sich den Kick für eine berufliche Veränderung. Künftige Schulabgänger finden Orientierung. Ob Praktikum, Ausbildungsplatz, Studium, Stellensuche oder Fortbildung – Auf der Jobs for Future informieren 300 Unternehmen über individuelle Wege für die Karriere. Täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt frei.

Bild: Dave Mackison

Schwenningen, Neckarhalle, Fr, 6.3., 20 Uhr: Das „Banff Mountain Film Festival“ ist das bekannteste und renommierteste Bergfilmfestival der Welt. Jedes Jahr treffen sich internationale Filmemacher, Fotografen und Athleten zur Verleihung der sogenannten „Outdoor Oscars“ im kanadischen Städtchen Banff. Das Programm der diesjährigen Banff-Tour besteht aus zehn Filmen mit einer Gesamtlaufzeit von 120 Minuten.

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Klinik Hüttenbühl, Reha-Zentrum ,Fr, 6.3., 9.30 Uhr: Holz ist vielfältig und lebendig, es vermittelt Wärme und ein wohliges Gefühl. Manfred Reiser fing vor etwa zehn Jahren an, bei langen Waldspaziergängen alte, abgestorbene Eichenholzstücke mit nach Hause zu nehmen und zu bearbeiten. Seine aktuelle Ausstellung ist bis 30. Juni jeweils Montags bis Freitags von 9.30 bis 17.30 Uhr und Samstags von 9 bis 12 Uhr zu sehen.