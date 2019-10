Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl.

Villingen Gugg‘d – 20 Jahre Krawazi Ramblers

Bild: Miriam Uhrig

Villingen, Glonkihalle, Fr/Sa, 4./5.10., 19 Uhr: Der runde Geburtstag der wird mit einem großen Festwochenende in der Glonkihalle und der Häringsdorfhalle im Unteren Dammweg gefeiert. Los geht es am Freitag mit den „Brotäne Herdepfl“, DJ Kälble und der Guggenmusik Muja aus Triest. Ein buntes Guggenmusiktreiben in der Innenstadt mit Guggen aus Deutschland, der Schweiz und Italien steht am Samstag von 12 bis 17 Uhr auf dem Programm. Direkt danach kann dann wieder auf dem Festgelände am Unteren Dammweg weitergefeiert werden. Restkarten an der Abendkasse.

VStival – Jugendmusikfestival

Bild: Niculai Constantinescu

Schwenningen, Neckarhalle, Fr, 4.10., 17 Uhr: Das dreitägige Musikfestival, welches als Projektidee in einer „Jugendbeteiligungswerkstatt“ des JuBIS angeregt wurde, geht heute in die zweite Runde. Während gestern der Rap und Hip-Hop im Mittelpunkt stand, spielen heute bekannte Rockbands, wie die Emil Bulls, Rise Of The North Star aus Frankreich und Annisokay.

Kreiserntedankfest

Bild: Oliver Frank

Hüfingen, Mundelfingen, Sa/So, 5./6.10., 20.30/14.30 Uhr: Der Samstag steht beim Kreiserntedankfest ganz im Zeichen der Brass-Musik. Ab 20.30 Uhr sorgen die Brotäne Herdepfl und anschließend „Fättes Blech“ ab 22.30 Uhr für einen tollen Abend. Am Sonntag startet der große Festumzug um 14 Uhr, Siegerehrung ist um 17 Uhr im Festzelt.

Collect Expo – Schätze aus Natur und Werkstatt

Bild: Collect Expo

Schwenningen, Messegelände, Sa/So, 5./6.10., 10 Uhr: Die Collect Expo ist der Ort zum Fachsimpeln, Netzwerken, Kaufen und Verkaufen. Das Publikum kann in einem angenehmen Messe-Ambiente wertvolle Schmuckstücke und neuartige Kreationen entdecken. Kinder können sich auf Mitmach-Events freuen.

Lollipop Revival Disco Party

Bild: Meckergilde 1965 Villingen

Villingen, Kulturzentrum Klosterhof, Sa, 5.10., 20 Uhr: Die nächste Lollipop Revival Disco Party im Kulturzentrum Klosterhof findet am Samstag statt. 1980 haben Jugendliche aus dem Steppach den damaligen Jugendball in der alten Tonhalle übernommen. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet drei Euro.

Philip Zoubek Trio

Bild: Jazzclub Villingen

Villingen, Jazzkeller, Sa, 5.10., 21 Uhr: Das akustische Klaviertrio hat sich im Jazz als kammermusikalische Formation emanzipiert und in den letzten beiden Jahrzehnten zu immenser Beliebtheit gefunden. Dieses Trio bietet eher Modern Jazz als Avantgarde und schreckt nicht vor melodischer Schönheit zurück.

Konzert mit Dos Mundos

Bild: Veranstalter

St. Georgen, Taborkirche, Sa, 5.10., 19 Uhr: Es sind Stücke die Kraft geben und Mut machen, manche mit christlichem Hintergrund, vor allem aber Lieder mit großen Melodien und tollen Texten. Die Gäste erwartet Abend mit spanischen Klängen, Tapas und Wein. Einlass ab 18 Uhr. Eintritt frei, Spenden erbeten.

African Night „Kafunjolala“

Bild: Evangelische Erwachsenenbildung

Villingen, Martin-Luther-Haus, Sa, 5.10., 17 Uhr: Die African Night ist ein Abend im Rahmen der interkulturellen Woche. Alle, die gerne Menschen kennen lernen, Musik hören und afrikanisches Essen probieren möchten, sind ins Martin-Luther Haus eingeladen. Es wird ein Breakdancer aus Nigeria auftreten.