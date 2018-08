von SK

Nachtwächter-Führung

Bild: WTVS

Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl. Lassen Sie sich inspirieren!

Villingen, WTVS GmbH Tourist-Info & Ticket-Service, Fr, 3.8., 18 Uhr: Beim abendlichen Rundgang mit dem Stadtführer Gunther Schwarz als Nachtwächter wird manch interessantes Kapitel der Stadtgeschichte aufgeschlagen wie Hygiene, Huren, Beleuchtung, Juden und Belagerungen. Der Treffpunkt ist am Brunnen vor dem Franziskaner Kulturzentrum um 18 Uhr. Der Rundgang dauert rund 90 Minuten und kostet acht Euro pro Person. Anmeldung erbeten unter Telefon 07721/822340 bei Tourist-Info & Ticket-Service (Franziskaner Kulturzentrum), Rietgasse 2 in Villingen.

Sommernachtsmusik: Mit vier Händen und vier Füßen

Bild: Bezirkskantorat

Villingen, Evang. Johanneskirche, Fr, 3.8., 21 Uhr: Lisa Hummel und Marius Mack präsentieren an der denkmalgeschützten Orgel der Johanneskirche ein Orgelkonzert "mit vier Händen und vier Füßen". In der Kirche wird eine Video-Übertragung vom Orgelspieltisch in den Kirchraum installiert, sodass die Zuhörer das Spiel der beiden Organisten sehen können. Eintritt frei.

Sommerferienprogramm im Freilichtmuseum

Bild: Museum

Gutach, Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof, Fr, 3.8., 11 Uhr: Ein abwechslungsreiches Ferienprogramm hat das Freilichtmuseum für seine kleinen Gäste zusammengestellt. Die Kinder dürfen zum Beispiel das historische Handwerk des Blaudrucks ausprobieren, Kräuterbüschel binden, Spazierstöcke schnitzen oder Seile drehen. Weitere Infos: www.vogtsbauernhof.de.

Sommerfest des Bezirksimkervereins Triberg

Bild: Hans-Jürgen Kommert

Triberg, Lindengrund Retsche, So, 5.8., 11 Uhr: Der Tierschutzverein Triberg lädt zum "Tag der offenen Tür" in der Retsche ein. Die Veranstaltung findet zeitgleich mit dem Imkerfest statt. Die Bewohner des Tierheims sind natürlich auch dabei. Neben Mittagstisch gibt es am Nachmittag auch Kaffee und Kuchen.

Der Glasvogt Melchior

Bild: Jostäler Freilichtspiele

Titisee-Neustadt, Öhlermühle Jostal, Sa, 4.8., 20 Uhr: Mehr als 60 Darsteller lassen bei den Jostäler Freilichtspielen die Zeit der Glasmacher im Hochschwarzwald wieder aufleben. Aufgeführt wird das Stück "Der Glasvogt Melchior" in alemannischer Mundart vor der historischen Kulisse der Öhlermühle.

African Music Festival – Andrew Tosh

Bild: Veranstalter

Emmendingen, Schlossplatz, Sa, 4.8., 21 Uhr: Beim diesjährigen African Music Festival unter dem Motto "Freedom" ist der Top-Act Andrew Tosh. Als Sohn des legendären Peter Tosh ist er zutiefst mit dem Reggae verbunden und bringt genau das richtige Feeling für den Reggae-Abend auf den Schlossplatz.

17. Löffinger Städtlefest

Bild: Hochschwarzwald Tourismus

Löffingen, Innenstadt, Sa, 4.8., 16 Uhr: Der historische Stadtkern von Löffingen wird von Samstag bis Montag zur Bühne für allerlei Liveauftritte von Vereinen und Bands aus der Region und versprechen beste Unterhaltung. Ein Flohmarkt, das Kinderbähnle und der Autoscooter sind weitere Highlights.

Seenachtsfest am Schluchsee

Bild: Hochschwarzwald Tourismus

Schluchsee, Seeufer Schluchsee, Sa, 4.8., 14 Uhr: Eröffnet wird das Seenachtsfest um 14 Uhr mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Jürgen Kaiser. Bis zum großen Feuerwerk um 22.30 Uhr spielt die Trachtenkapelle Schluchsee, die Partyband Matzepan und DJ Borni. Eintritt: vier Euro.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein