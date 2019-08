Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es sieben Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl.

Mit dem Nachtwächter unterwegs

Bild: WTVS VS

Villingen, Franziskaner Kulturzentrum, Fr, 2.8., 18 Uhr: „Hört Ihr Leut und lasst Euch sagen“, rief der Nachtwächter in Villingens alter Zeit aus und jeder im Städtle wusste, was die Zeit geschlagen hatte. Beim Rundgang mit dem Stadtführer Gunther Schwarz als Nachtwächter wird manch interessantes Kapitel der Stadtgeschichte aufgeschlagen. Der spannende Rundgang durch das „dunkle“ Villingen beginnt am Brunnen vor dem Franziskaner Kulturzentrum. Er dauert rund 90 Minuten und kostet pro Person 9,50 Euro. Buchungen im Franziskaner Kulturzentrum und unter 07721/822340.

10 Jahre Schanzenfest mit Waterslide Contest

Bild: Wolfgang Fürderer

Schönwald, Adlerschanze, Sa/So, 3./4.8., 13/10.30 Uhr: Das Schanzenfest beginnt am Samstag um 14 Uhr mit dem Waterslide Contest, der dieses Jahr gleichzeitig die Deutsche Waterslide Meisterschaft ist. Die Siegerehrung ist um 17 Uhr, die „Sliderparty“ startet um 20 Uhr. Am Sonntag um 10 Uhr ist Start für den Zehn-Kilometer-Waldlauf und später beginnt der Uphill-Run.

Brunch auf dem Bauernhof

Bild: qu-int Werbeagentur

Schonach, Hummelhof, So, 4.8., 9 Uhr: Rund 40 Bauernhöfe der Schwarzwälder Naturparks laden am Sonntag zum „Brunch auf dem Bauernhof“ ein. Informationen zu den teilnehmenden Höfen finden Sie unter www.naturparkschwarzwald.de und www.naturpark-brunch.de.

Sommerfest

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Tennisclub Erdmannsweiler, Sa/So, 3./4.8., 18/10 Uhr: Zum „Sommerfeschtle“ lädt die Vereinsgemeinschaft Erdmannsweiler erstmals rund um das Vereinsheim des Tennisclub Erdmannsweiler, Ortsausgang Fischbacherstraße, mit abwechslungsreichem Programm und kulinarischer Vielfalt ein.

Freier Eintritt ins Bauernmuseum

Bild: Veranstalter

Schwenningen, Bauernmuseum Mühlhausen, So, 4.8., 14 Uhr: Das Museum bietet eine wahre Schatzkiste an Exponaten, die einen Einblick über das Arbeiten und Leben in der Vergangenheit bieten. Es veranschaulicht das Brauchtum und die Tradition des bäuerlichen Lebens um 1900.

45 Jahre Kurstift: Gauklerpicknick im Ostpark

Bild: KWA Kurstift

Bad Dürrheim, Ostpark am KWA Kurstift, So, 4.8., 11 Uhr: Der Ostpark am Kurstift wird zur Bühne für Gaukler aller Art. Ob Musik, Jonglage oder Geschichtenerzähler: alle finden sich ein, um die Gäste aus der Region zu unterhalten. Für den mittelalterlichen Klang sorgt die mittelalterliche Gruppe „Donau G‘sindel“.

Baden im Linachsee

Bild: Stadt Vöhrenbach

Vöhrenbach, Linachstausee, So, 4.8., 12 Uhr: Auch dieses Jahr ist es an drei Sommernachmittagen offiziell möglich, im Linachstausee zu baden. Bei sonnigem Wetter und ab 20 Grad Außentemperatur wird von 12-18 Uhr die DLRG vor Ort sein und die Badeaufsicht übernehmen.