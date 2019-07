Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es sechs Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl.

Baustellenfest

Bild: Roots Caravan

Villingen, Rietstraße, Sa, 3.8., 11 Uhr: Betreten der Baustelle erwünscht! Die Organisatoren haben für das Baustellenfest in der Rietstraße, das von 11 bis 18 Uhr stattfindet, ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Für die ganze Familie ist etwas geboten – ein Mix aus Spaß und leckeren Köstlichkeiten.

Sommerferienprogramm

Bild: Vogtsbauernhof

Gutach, Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof, Do, 1.8., 11 Uhr: Ein abwechslungsreiches Ferienprogramm für Kinder und Familien bietet das Freilichtmuseum in Gutach während der Sommerferien. Bis zum 8. September können die jungen Museumsgäste täglich von 11 bis 16 Uhr an den vielfältigen Mitmachaktionen teilnehmen. 31 verschiedene Programmpunkte bieten jeden Tag Gelegenheit zum Mitmachen und Ausprobieren. Vom Gestalten einer Sonnenuhr über das Sägen eines Vesperbrettchens bis hin zum Herstellen von Wildem Salz.

Minigolf im Einkaufscenter

Bild: swissSpirit

Villingen, Schwarzwald-Baar-Center, Do, 1.8.: Bis 22. August wird im Einkaufscenter eine Minigolfanlage mit 18 Bahnen und verschiedenen Hindernissen aufgebaut. Ob schlechtes Wetter oder große Hitze auf dem Minigolfparcours können die Besucher wetterunabhängig eine Runde Minigolf spielen. Die Bahnen sind während den Öffnungszeiten kostenfrei zugänglich.

Mit dem Nachtwächter durch Villingen

Bild: WTVS VS

Villingen, Franziskaner Kulturzentrum, Fr, 2.8., 18 Uhr: Beim Rundgang mit dem „Nachtwächter“ Gunther Schwarz wird manch Kapitel der Stadtgeschichte aufgeschlagen wie: Hygiene, Huren, Beleuchtung, Juden und Belagerungen. Dauer: 90 Minuten. Anmeldungen: tourist-info@villingen-schwenningen.de.

Moosführung im Schwenninger Moos

Bild: Angie Manton

Schwenningen, Umweltzentrum Möglingshöhe, Sa, 3.8., 14 Uhr: Am Samstag führt der Moosführer Stefan Löffler über das Schwenninger Moos. Wie entstand das Schwenninger Moos? Wieso gibt es eine Neckarquelle und einen Neckarursprung? Warum entwässerte man damals das Moor? Dauer: 2,5 Stunden.

Weltklassik am Klavier: Katie Mahan

Bild: Joshua Bauer

Bad Dürrheim, Haus des Gastes, Sa, 3.8., 17 Uhr: Die amerikanische Pianistin Katie Mahan lädt zu einer facettenreichen Reise mit Meisterwerken aus 150 Jahren Klaviergeschichte ein. Im musikalischen Reisegepäck führt die Virtuosin wunderbare Werke von Mozart, Liszt, Debussy und Gershwin mit sich.