50. Schonacher Volksfest

Schonach, Festzelt Obertal, Mo, 9.9., 11 Uhr: Das 50. Schonacher Dorffest geht in die letzte Runde. Der Festzeltbetrieb startet am Montag um 11 Uhr. An diesem Tag gibt es die beliebten Volksfesthaxen und gegen 17 Uhr das Handwerkervesper. Die Schochenbacher Spätlese spielt bereits um 14 Uhr, während die kleinen Gäste ab 15 Uhr von Erzieherin Birgit Hansmann und ihrem Team belustigt werden. Die Band Hautnah sorgt ab 18 Uhr für Partystimmung. Außerdem wartet der Vergnügungspark auf dem Festplatz auf seine Gäste. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.