von SK

Bild: Stephan Morgenstern

Villingen, Neue Tonhalle, Mo, 8.4., 10.30 Uhr: Eine farbenfrohe Version des Bilderbuchklassikers über die zwei frechen Lausbuben zeigt das Familienmusical für Zuschauer ab fünf Jahren. In bunten Kostümen und einem phantasievollen Bühnenbild werden kindergerechte Szenen von den Schauspielern der Kleinen Oper Bad Homburg gespielt. Die Vorstellung musste vom Großen Saal im Theaters am Ring in die Neue Tonhalle verlegt werden. Karten im Vorverkauf für zehn Euro beim Tourist-Info & Ticket-Service, Telefon: 07721/822525, E-Mail: tickets@villingen-schwenningen.de.