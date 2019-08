Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier gibt es unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr Oberkirnach

Bild: FFW Oberkirnach

St. Georgen, Kammererhöhe, Mo, 5.8., 16 Uhr: Nach bereits zwei großen Festtagen am vergangenen Wochenende lädt die Freiwillige Feuerwehr Oberkirnach noch einmal auf das Festgelände der Kammererhöhe in St. Georgen ein. Am Nachmittag dreht sich alles um Kinder- und Senioren, während die Musiker Sigi & Bob dem insgesamt dreitägigen Fest musikalisch einen würdigen Ausklang bereiten. Auch kulinarisch laden die Floriansjünger in gewohnter Manier zum traditionellen Handwerkervesper im Festzelt ein.