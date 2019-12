Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es einen Veranstaltungstipp in der Region.

Triberger Weihnachtszauber

Bild: Roland Sprich

Triberg, Wasserfälle, Mo, 30.12., 14 Uhr: Am letzten Tag des Weihnachtszaubers an den Wasserfällen der Bergstadt wird nochmal ein hochkarätiges Showprogramm mit Bluesquamperfekt, Rebecca Weisser, Christian Torchiani und den Swamp Cats geboten. Auf verschiedenen Bühnen wird musiziert und komödiantische Einlagen dargeboten. In der Kinderwelt bringt ein abwechslungsreiches Programm aus Märchen, Zauberei und Bikeshows die Augen der kleinen Gäste zum Leuchten. Um 21 Uhr steigt das große Finale mit dem Abschluss-Feuerwerk.