Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es einen Veranstaltungstipp in der Region.

Nordstetter Dorffest

Bild: Cornelia Putschbach

Villingen, Nordstetten, Mo, 29.7., 15 Uhr: In einem der kleinsten Ortsteile von Villingen-Schwenningen wurde am Wochenende bereits groß gefeiert. Die Landjugend Mönchweiler richtet in Nordstetten zum 15. Mal das Dorffest aus. Das erste Dorffest der Landjugend Mönchweiler in Nordstetten fand 1983 statt. Über die Jahre hat sich das Nordstetter Dorffest zu einem echten Höhepunkt der Sommerfeste in der Region entwickelt. Der heutige Festausklang startet um 15 Uhr mit dem Handwerkervesper. Ab 19 Uhr sind die „Eschachquäler“ für die musikalische Unterhaltung zuständig.