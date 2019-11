Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier ist unser Veranstaltungstipp für Ihre Region.

NS-Zeit in Villingen und Schwenningen

Bild: Archiv Stadt Villingen-Schwenningen

Villingen, Martin-Luther-Haus, Mo, 25.11., 18.30 Uhr: Neue Einblicke in die NS-Zeit in Villingen und Schwenningen erwarten Interessierte beim Vortrag der Referenten, Robert Neisen, Heinrich Maulhardt, Wolfgang Heitner und Friedrich Engelke. Sie stellen aktuelle Ergebnisse aus ihrer Forschung zur NS-Zeit in Villingen und Schwenningen vor. In kurzen Vorträgen beschäftigen sie sich mit dem Lazarett für Kriegsgefangene im ehemaligen Waldhotel, der öffentlichen Versteigerung jüdischen Hausrats und anderen Schicksalen. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.