von SK

Spurensuche – Ausstellung von Uli Viereck

Bild: Uli Viereck

Schwenningen, AWO-Seniorenzentrum Am Stadtpark, Mo, 25.2., 10 Uhr:Mit der Ausstellung "Spurensuche" des Schwenninger Künstlers Uli Viereck setzt das AWO Seniorenzentrum Am Stadtpark seine Ausstellungsreihe fort. In den Acryl- und Öl-Werken spiegeln sich biblische Motive sowie das Labyrinth als Lebensspur das menschliche Verlangen nach Halt, Trost und Sinn. Uli Viereck ist als Seelsorger selbst Spurensucher und findet in täglichen Begegnungen mit Patienten in der Klinik, Trauerpastoral und in biblischen Texten Lebensspuren und tröstende Perspektiven.