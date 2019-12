Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es einen Veranstaltungstipp in der Region.

Flötenmusik und mehr mit „2erlei Punk“

Bild: Hans-Jürgen Götz

Villingen, Rietstraße, Mo, 23.12., 11 Uhr: Das Blockflöten-Duo „2erlei Punk“ sammelt seit 15 Jahren Spenden für den guten Zweck, unter anderem auch für Refugio und das Soziale Zentrum am Neckar. Heute spielen Matthias Ziegler und Matthias Kreutzer wieder ab 11 Uhr in der Villinger Rietstraße, gegenüber Mory‘s Hofbuchhandlung. Das bunte Programm umfasst ab 12 Uhr verschiedene Auftritte von Straßenkünstlern, um 15 Uhr singt das in der Region bekannte Futa Ensemble und ein Rekordversuch ist auch geplant: Das größte Blockflötenkonzert der Villinger Stadtgeschichte.