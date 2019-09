Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es einen Veranstaltungstipp in der Region.

Klassik live

Bad Dürrheim, Hotel am Solegarten, Mo, 23.9., 19.30 Uhr: Am Montag spielen im Konzertraum des Hotels am Solegarten in der Luisenstraße 14 das Kammermusikduo Keiko Urushihara, Violinistin aus Japan, begleitet vom Klavierprofessor Jacob Leuschner aus Detmold. Im Programm werden vier der anspruchsvollsten Sonaten für Klavier und Violine aufgeführt. Urushihara beherrscht ihre Stradivari makellos. Leuschner ist am Klavier einer der profiliertesten und vielseitigsten deutschen Pianisten seiner Generation.