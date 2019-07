Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es einen Veranstaltungstipp in der Region.

Brigachtaler Dorffest

Bild: Klaus Dorer

Brigachtal, Dorffestplatz, Mo, 22.7., 15 Uhr: Der heutige Nachmittag gehört den Kindern und Jugendlichen. Diverse Vorführungen gibt es auf der großen Show-Bühne bei der Narrenzunft. Außerdem wird der Platz hinter der Festwiese für die Kinder geöffnet und in ein kleines Spiele-Paradies verwandelt. Die Leichtathletik- und Turngemeinschaft Brigachtal bietet Spiel- und Bastelspaß, eine Hüpfburg und Ponyreiten an. Zudem wird es eine Alpaka-Schau und Fußball-Dart geben. An allen Tagen ist Party- und Barbetrieb im Zelt der Brigachtaler Landjugend angesagt.