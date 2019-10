Hier können Sie Karten gewinnen.

Villingen, Münsterzentrum, Do 31.10., 16.30 Uhr: Der SÜDKURIER verlost zur Vorstellung der Puppenbühne Maatzamba „Für Hund und Katz ist auch noch Platz“ im Münsterzentrum fünf mal zwei Eintrittskarten. Wer gewinnen möchte, ruft bitte bis Mittwoch, 23. Oktober, 12 Uhr unter Telefon 01379/370 500 95 (50 Cent pro Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend) mit dem Stichwort: „Puppenbühne“ an. Dieses Stück ist für Kinder ab 2 Jahren geeignet. Tickets gibt es an der Tageskasse oder unter 0176/43535573.