von SK

Ihnen ist langweilig? Sie haben noch nichts vor? Hier gibt es unseren Veranstaltungstipp für Ihre Region. Heute sogar mit Gewinnchance.

Karten für den Feinschmeckerabend zu gewinnen

Bild: Roland Sprich

Villingen, Küchen-Hölzle, Di04.06., 18.30 Uhr: Der SÜDKURIER verlost für den Feinschmecker-Abend der Südland-Köche am 4. Juni drei mal zwei Eintrittskarten. Wer gewinnen möchte, ruft bitte bis Freitag, 24. Mai, 12 Uhr unter Telefon 01379/37050095 (50 Cent pro Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend) mit dem Stichwort: „Feinschmeckerabend“ an. Für den Feinschmeckerabend haben sich zwölf Köche kulinarische Spezialitäten einfallen lassen. Die Gäste können dabei den Meistern am Herd bei der Arbeit über die Schulter schauen und sich Rezept-Tricks erläutern lassen.