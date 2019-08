Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es einen Veranstaltungstipp in der Region.

Sommerfestival in Hausen vor Wald

Bild: Blosmaschii

Hüfingen, Alte Schlossstraße Hausen vor Wald, Mo, 19.8., 17 Uhr: Das Sommerfestival in Hausen vor Wald geht heute in die dritte Runde. Nach einem ereignisreichen Wochenende mit den Aubachtalmusikanten und einer Non-Stop-Party am Samstag sowie einem Frühschoppen am Sonntag, findet heute das traditionelle Handwerkervesper statt. Noch einmal Party pur verspricht der Abend mit dem Auftritt der Band Blosmaschii (Bild). Den Festgästen steht außerdem ein reichhaltiges kulinarisches Programm zur Auswahl.