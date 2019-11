Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier ist unser Veranstaltungstipp für Ihre Region.

MdL Susanne Bay spricht zur Wohnraumversorgung

Bild: Veranstalter

Villingen, Cafe da Vinci, Mo, 18.11., 19.30 Uhr: Bezahlbarer Wohnraum ist notwendig, aber die verfügbaren Flächen sind begrenzt. In diesem Spannungsfeld zeigt Susanne Bay (Bild), Abgeordnete des Wahlkreises Heilbronn und Sprecherin für Bauen und Wohnen der Grünen Landtagsfraktion, am heutigen Montag auf, welche Lösungen Grüne Wohnbaupolitik bereithält. Im Anschluss an ihren Vortrag diskutiert sie mit Martina Braun, Wahlkreisabgeordnete für Villingen-Schwenningen und Grüne Sprecherin für ländlichen Raum, über die Herausforderungen und Perspektiven des Wohnens.