Hier ist unser Veranstaltungstipp für Ihre Region. Heute sogar mit Gewinnchance.

Karten zu gewinnen

Schwenningen, Expressguthalle, Do, 19.9., 20 Uhr: Zur Comedy Night mit Michael Parléz und drei weiteren Künstlern am Donnerstag, 19. September, um 20 Uhr in der Expressguthalle in Schwenningen verlost der SÜDKURIER zwei mal zwei Eintrittskarten. Wer gewinnen möchte, ruft bitte bis Dienstag, 17. September, 14 Uhr unter Telefon 01379/370 500 95 (50 Cent pro Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend) mit dem Stichwort: „Comedy Night“ an. Moderiert wird die Veranstaltung von Comedian Julian Limberger (Bild), der die vier Komiker ankündigt.