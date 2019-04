von Miriam Uhrig

Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier gibt es unseren Veranstaltungstipp für Ihre Region.

Reisen trotz Handicap

Bild: privat

Villingen, Druckzentrum Südwest, Mo, 15.4., 14.30 Uhr: Die Initiative Schlaganfall hat sich in der Region über Angebote für Menschen mit Handicap informiert und zwei Experten zur nächsten Veranstaltung eingeladen. Reiner Steeb, Abteilungsleiter Gruppenreisen der Firma Müller-Reisen, führt mit einer Hebebühne den barrierefreien Einstieg und den Innenlift am Bus vor. In seinem Vortrag zu barrierefreien Tages- und Mehrtagesfahrten gibt er auch eine Übersicht über Partnerhotels mit Spezialeinrichtungen. Die Veranstaltung ist wie immer kostenlos.