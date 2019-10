Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier ist unser Veranstaltungstipp für Ihre Region. Heute sogar mit Gewinnchance!

Karten zu gewinnen

Bild: Veranstalter

VS-Schwenningen, Messegelände, Sa/So 19./20. Oktober, 11 bis 18 Uhr: Zur Messe „Mein Hund – Partner auf 4 Pfoten“ am kommenden Wochenende verlost der SÜDKURIER zehn Freikarten für je zwei Personen. Wer gewinnen möchte, ruft bitte bis Mittwoch, 16. Oktober, 12 Uhr unter Telefon 01379/37050095 (50 Cent pro Anruf aus dem Festnetz) mit dem Stichwort „Mein Hund“ an. Zwei Tage lang können Besucher sich über verschiedene Hunderassen informieren. Natürlich darf der Würstchenfang-Wettbewerb, Catch the „Hot Dog“, und das beliebte Hunderennen nicht fehlen.