Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier ist unser Veranstaltungstipp für Ihre Region. Heute sogar mit Gewinnchance.

Karten zu gewinnen

Rottweil, Stadthalle, So02.02., 19 Uhr: Der SÜDKURIER verlost für die Veranstaltung „Wörldwaid!“ mit Christoph Sonntag in Rottweil fünf mal zwei Karten. Wer gewinnen möchte, ruft bitte bis Mittwoch, 15. Januar, 12 Uhr unter Telefon 01379/37050095 (50 Cent pro Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend) mit dem Stichwort: „Christoph Sonntag“ an. Tickets gibt es in den SÜDKURIER-Geschäftsstellen, bei allen VVK-Stellen mit Reservix oder unter 01806-700733, bzw. im Internet unter www.roth-friends.de.