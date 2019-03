von SK

Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es einen Veranstaltungstipp in der Region als Inspiration.

Klassik live mit dem Pianisten Kaki Kobayashi

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Hotel am Solegarten, Mo, 11.3., 19.30 Uhr: Bei freiem Eintritt spielt der Pianist Maki Kobayashi am heutigen Abend bereits den sechsten Zyklus der Beethoven-Sonaten – diesmal die Nummern drei, acht, 30 und 31. Nur sehr professionelle Pianisten haben sämtliche Sonaten Beethovens im Repertoir. Der japanische Interpret Maki Kobayashi gehört in schon seit Jahren zu den Profilträgern dieser niveauvollen Musikreihe. Seine Professionalität ist breit angelegt, ob er als Solist, Kammermusiker, Liedbegleiter oder als Dirigent auftritt.