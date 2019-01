von SK

Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es einen Veranstaltungstipp in der Region. Lassen Sie sich inspirieren!





Karten zu gewinnen

Bild: Petra Rolinec

Tuttlingen, Stadthalle, Sa 19.01., 20 Uhr: Der SÜDKURIER verlost für die Vorstellung „Genau mein Ding!“ von Dodokay in der Stadthalle Tuttlingen drei mal zwei Eintrittskarten. Wer gewinnen möchte, ruft bitte bis Mittwoch, 9. Januar, 12 Uhr unter Telefon 01379/37050095 (50 Cent pro Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend) mit dem Stichtwort „Dodokay“ an. Es kommen schockierende Wahrheiten ans Tageslicht: James Bond arbeitet in Wirklichkeit beim Baumarkt und Beyoncé war früher mal Bäckereifachverkäuferin.