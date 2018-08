von SK

Sommerfest der Feuerwehr Oberkirnach

Bild: Werner Mueller

St. Georgen, Kammererhöhe, Mo, 6.8., 14 Uhr: Den dritten Tag in Folge geht es auf der Kammererhöhe in Oberkirnach heute nochmal rund bei Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr Oberkirnach. Nach dem erfolgreichen Festauftakt am Wochenende, klingt das Traditionsfest heute ab 14 Uhr mit einem bunten Senioren- und Kindernachmittag aus. Um 16 Uhr unterhält beim Handwerkervesper Bernhard Peter alias „Bossa-Nova“ die Festgäste. Kühle Getränke und kulinarische Leckereien runden das Programm ab. Der Eintritt ist frei.

