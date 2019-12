Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es einen Veranstaltungstipp in der Region.

Karten zu gewinnen

Schwenningen, Expressguthalle, Do 05.12., 20 Uhr: Der SÜDKURIER verlost für die Comedy-Night in der Expressguthalle drei mal zwei Eintrittskarten. Wer gewinnen möchte, ruft bitte bis Dienstag, 3. Dezember, 12 Uhr unter Telefon 01379/37050095 (50 Cent pro Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend) mit dem Stichwort „Comedy Night“ an. Moderiert wird die Veranstaltung von Julian Limberger. Der reguläre Eintritt kostet elf Euro im Vorverkauf unter www.eventbrite.de und 13 Euro an der Abendkasse.