Bild: Linz

Villingen, Theater am Ring, Mi, 4.3., 19.30 Uhr: Giacomo Casanova liebte die Frauen. In seinem Leben spielten aber noch andere Themen eine wichtige Rolle. „Die Casanova-Akte“, eine wilde und phantastische Inszenierung, widmet sich der provokanten und extremen Persönlichkeit und dem Lebenslauf des Verführers. Karten gibt es an allen Vorverkaufsstellen unter 07721/ 822525.