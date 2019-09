Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier sind unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Orgelkonzert zu Ehren des 80. Geburtstages von Klaus Ringwald

Bild: Jörg-Dieter Klatt

Villingen, Münster ULF, Mi, 11.9., 19.30 Uhr: Die Klaus-Ringwald-Stiftung lädt in Kooperation mit dem Geschichts- und Heimatverein Villingen und der Seelsorgeeinheit Villingen zu Ehren des mitunter streitbaren Künstlers aus Schonach zu einem Gedenkabend mit Münsterkonzert ein. Bezirks- und Münsterkantor Roman Laub wird um 19.30 Uhr die Sandtner-Orgel im Münster zum Klingen bringen, bevor gegen 20.15 Uhr der langjährige Freund des Künstlers und Kenner der Ringwaldschen Werke, Johannes Werner, im Ewald-Huth-Saal im Münsterzentrum zum Thema „Klaus Ringwald und seine Werke im öffentlichen Raum“ sprechen wird. Werke von Klaus Ringwald waren oft umstritten, so auch der auf nebenstehendem Bild gezeigte Münsterbrunnen, der aus der Werkstatt von Klaus Ringwald stammt und seinerzeit einigen Wirbel in Villingen erzeugt hatte.

Mit dem Nachtwächter durch Villingen

Bild: WTVS VS

Villingen, Franziskaner Kulturzentrum, Mi, 11.9., 18 Uhr: Beim abendlichen Rundgang mit Stadtführer Gunther Schwarz (Bild) als Nachtwächter wird manch interessantes Kapitel der Stadtgeschichte aufgeschlagen. Zum spannenden 90-minütigen Spaziergang durch das dunkle Villingen melden sich Interessierte im Franziskaner Kulturzentrum, Telefon 07721/822340 an.

Die Nebelwälder in Venezuela

Bild: Veranstalter

Schwenningen, Umweltzentrum Möglingshöhe, Mi, 11.9., 19.30 Uhr: Die diesjährige Vortragsreihe „Freitags im Umweltzentrum“ starten mit einer Reise in die Nebelwäldern Venezuelas. Winfried Meier erzählt von der spektakulären Natur der Paria-Halbinsel Ost-Venezuelas, mit Mangrovenvegetation und Trockenwäldern in Küstennähe. Der Eintritt beträgt fünf Euro.

Jazzin‘the Black Forest: Manuel Troller

Bild: Philipp Hitz

Villingen, MPS Studio, Tonstudio, Do, 12.9., 20 Uhr: Der gebürtige Schweizer Manuel Troller (Bild) spielte lange Zeit in verschiedenen Formationen, bevor er sich mit seiner improvisierten Musik alleine auf die Bühne stellte. Durch eine begrenzte Platzzahl ist eine Anmeldung unter info@mps-Villingen.de erforderlich.

Premiere: Waidmannsheil

Bild: TaT

Villingen, Theater am Turm, Fr, 13.9., 20 Uhr: Die neue Spielzeit des Theaters am Turm startet mit der ersten Eigenproduktion Waidmannsheil, einer schwarzen Komödie mit Harry Grüneis und Rupert Kubon. Karten im Vorverkauf bei Morys Hofbuchhandlung, Telefon 07721/502020 für 14 Euro.

S‘Bärbele und de Hans

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Kurhaus, Do, 12.9., 20 Uhr: Einen etwas anderen Heimatabend bietet die Gruppe „Danzspiel ond G`sang“ des Trachtenvereins Bad Dürrheim mit ihren acht Akteuren und 15 Instrumenten. Sie erzählen eine Liebesgeschichte auf der Baar, umrahmt von Kindertänzen und dem Chor.

Lacht kaputt, was Euch kaputt macht!

Bild: Veranstalter

Furtwangen, Kulturfabrik Furtwangen, Fr, 13.9., 20 Uhr: Der Kabarettist Volkmar Staub (Bild) steht mit seinem Programm „Lacht kaputt, was euch kaputt macht“ auf der Bühne. Der Inhalt ist hochaktuell, spiegelt Wirtschaft, Politik und viele andere Themen wieder. Infos unter www.kulturfabrik-furtwangen.de.

GlasBlasSing ruft auf zu Flaschmob

Bild: Yves Sucksdorf

Schramberg, Szene 64, Fr, 13.9., 20 Uhr: Die Gewinner verschiedener Kleinkunstpreise Endie, Fritze, Möhre und Frank (Bild) präsentieren ihre einzigartige Upcycling-Musik. Sie spielen auf Flaschen in allen Farben, Formen und Größen. Karten unterTelefon 07423/78-790 für 19.50 Euro im Vorverkauf.