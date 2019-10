Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier gibt es unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Herbstmarkt 2019

Bild: Veranstalter

VS-Villingen, Innenstadt, Do-So, 10.-13.10., 9/10 Uhr: Rund 180 Marktbeschicker laden zum Bummel auf dem Villinger Herbstmarkt ein. Mit Damen-, Herren- und Kinderbekleidung, PC-Software, kleinen Snacks für zwischendurch, Haushaltswaren, Schmuck, Lederwaren, Blumenschmuck, Sportartikel, Süßwaren und noch vielem mehr locken die Stände von Donnerstag bis Samstag von 9 bis 18.30 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr in die historische Innenstadt. Wegen der Rietraßen-Baustelle werden die Stände in die Bertholdstraße und an das Obere Tor ausweichen.

Filament – The Circus Club

Bild: Milos Salek

VS-Villingen, Theater am Ring, Do, 10.10., 19.30 Uhr: In der Akrobatik-Show trifft die Nostalgie der Achtziger auf die Moderne. Die mehrfach ausgezeichnete Show wurde unverkennbar von dem wilden, bunten Jahrzehnt inspiriert – und wirkt mit spektakulären Lichteffekten und einem energiegeladenen Soundtrack und zeitlosen Geschichten gleichzeitig frisch und modern.

Villingen – eine Stadt mit Genuss

Bild: WTVS GmbH

VS-Villingen, Franziskaner Kulturzentrum, Do, 10.10., 16 Uhr: Rund um das Thema Genuss geht es bei der Führung mit Stadtführerin Magdalene Schreiber. Teilnehmer dürfen sich auf eine spannende Führung für die Sinne, ganz im Zeichen von Genuss, Kulinarik und Kultur freuen. Anmeldungen unter Telefon 07721/822340 oder E-mail tourist-info@villingen-schwenningen.de.

Die Maulflaschen – Wer‘s glaubt

Bild: Veranstalter

Brigachtal, Martinssaal Kirchdorf, Fr, 11.10., 19.30 Uhr: Die Maulflaschen präsentieren schwäbisch-badische Satire in Szenen und Liedern aus dem Alltag. Karten im Vorverkauf im Pfarrbüro Brigachtal, Pfaffenweiler, Unterkirnach, Vöhrenbach, Edeka Weißmann Brigachtal, BuchHaltestelle Villingen für zehn Euro.

Kinderfest 2019

Bild: FunProduction GmbH

Furtwangen, Friedrichschule, Fr, 11.10., 9 Uhr: Die Auszubildenden der Stadt laden wieder zu einem Fest für die ganze Familie. Bis 15 Uhr wird neben einem Ninja-Extrem-Parcours auch ein Streichelzoo mit Ponyreiten, eine Tombola, aber auch eine Mini-Talentshow und Basteltisch geboten.

Riff/Raff mit Simon Wright – Tribute to AC/DC

Bild: Veranstalter

VS-Villingen, Kulturzentrum Klosterhof, Fr, 11.10., 21 Uhr: AC/DC-Fans dürfen gespannt sein, wenn die aus Italien angereiste Band Riff/Raff zusammen mit dem berühmten Schlagzeuger Simon Wright die Bühne im Kulturzentrum Klosterhof rockt. Kartenvorverkauf bei Soundservice, Färberstraße 14 in VS-Villingen.

Voces 8 – The Nave to the Stage

Bild: Andy Staples

VS-Villingen, Franziskaner Konzerthaus, Fr, 11.10., 20 Uhr: Unter den zahlreichen hervorragenden A-cappella-Ensembles hat sich die achtköpfige britische Gruppe „Voces 8“ innerhalb kürzester Zeit einen Namen gemacht. Eine Konzerteinführung findet um 19.15 Uhr im Raum Aktionen 1 statt.

Mehr sein – Konzert der Brigachklampfen mit Band

Bild: Miriam Uhrig

VS-Villingen, Kulturzentrum Klosterhof, Sa, 12.10., 20 Uhr: Die aus der Villinger Fastnacht bekannten Brigachklampfen, alias Manuel Gross und Patrick Beikirch (Bild), stehen auch unter dem Jahr auf der Bühne und werden dieses Mal von einer Band unterstützt. Karten für zwölf Euro unter brigachklampfen@gmx.de.