Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es einen Veranstaltungstipp in der Region.

Karten zu gewinnen

Bild: Farideh Diehl

Villingen, Neue Tonhalle, Mi 22.01, 20 Uhr: Zum Musical „Phantom der Oper“ am 22. Januar in der Neuen Tonhalle verlost der SÜDKURIER fünf mal zwei Eintrittskarten. Wer gewinnen möchte, ruft bitte bis Dienstag, 7. Januar, 12 Uhr unter Telefon 01379/37050095 (50 Cent pro Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend) mit dem Stichwort: „Phantom der Oper“ an. Ein großes Ensemble ausgewählter Sänger, Tänzer und Schauspieler sowie ein 18-köpfiges Orchester wirken bei der Aufführung mit. Unsere Abonnenten erhalten 20% auf die ersten 100 Tickets.