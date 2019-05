von SK

Maimarkt

Bild: Stadt St. Georgen

St. Georgen, Marktplatz, Di, 7.5., 7.30 Uhr: Am heutigen Dienstag findet in St. Georgen auf dem Marktplatz und in der oberen Gerwigstraße der traditionelle Maimarkt statt. Der Krämermarkt bietet wieder ein vielseitiges Warensortiment, wie beispielsweise Gewürze, Taschen und kleine Präsente sowie Haushaltswaren. Einschränkungen bestehen in dieser Zeit in der Verkehrsführung: die Gerwigstraße kann aus Richtung der Hauptstraße nicht befahren werden. Anstelle an der Robert-Gerwig-Schule halten die Busse in dieser Zeit an der Haltestelle „Schwarzes Tor“.