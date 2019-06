Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier gibt es unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Wege zu einem „besseren Ich“

Villingen, Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, Di, 4.6., 19.30 Uhr: In der Vortragsreihe Gesundheit im Gespräch des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis spricht Prof. Dr. Knud Eike (Bild) zum Thema „Sprechen – Schreiben – Handeln: Wege zu einem „besseren Ich“. Im Lauf der Zeit verändern wir uns. Wir wachsen geistig sowie seelisch und entwickeln uns in der Begegnung mit anderen Menschen, aber auch in der ehrlichen Konfrontation mit uns selbst, um so an Identität und Resonanz zu gewinnen. Gelassene Souveränität, gekonntes Engagement und mündige Entscheidungen machen uns zum angenehmen Gesprächs- und Lebenspartner. Knud Eikes umfassende Erfahrungen als Psychotherapeut und Berater geben Möglichkeiten vor, wie man sich selbst besser führen und ertragen kann. Der Vortrag ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.