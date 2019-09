Ihnen ist langweilig? Sie haben noch nichts vor? Hier kommt unser Veranstaltungstipp für ihre Region.

Konzert mit den Geschwistern Popp

Bild: Geschwister Popp

Bad Dürrheim, Kurhaus, Di, 3.9., 20 Uhr: Die Geschwister Popp (Bild) spielen volkstümliche Schlagermelodien und bieten zwischendurch immer wieder Solostücke und Einlagen fürs Auge. Professionelle Komponisten und Texter schreiben immer wieder neue Melodien. Mit ihrem Titel „Wie Pech und Schwefel, so halten wir zusammen“ gewannen sie bei Achims Nachwuchshitparade beim MDR den 1. Platz. Auch durch weitere Auftritte in Fernseh- und Radiosendungen sind sie in der Schlagerbranche bekannt. Zum Konzert ist der Eintritt frei.