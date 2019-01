von SK

Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es einen Veranstaltungstipp in der Region. Lassen Sie sich inspirieren!

Ist das Kunst oder kann das weg?

Bild: Jürgen Frahm

Villingen, Theater am Ring, Di, 29.1., 20 Uhr: In dem preisgekrönten Stück wird die Freundschaft dreier Kumpel wegen eines Bildes auf eine harte Probe gestellt. Marc ist entsetzt: Sein Freund Serge hat sich ein Bild gekauft. Ein großes Ölgemälde – ganz in Weiß. Wenn man die Augen zusammenkneift, kann man sogar feine weiße Querstreifen erkennen. Natürlich erwartet Serge nicht, dass alle Welt Gefallen daran findet, aber zumindest von Marc hatte er das erwartet. Stückeinführung: 19.30 Uhr im Kleinen Saal. Karten gibt es im Vorverkauf bei den Tourist-Info & Ticket-Services.