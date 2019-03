von SK

SÜDKURIER Podiumsdiskussion

Bad Dürrheim, Haus des Bürgers, Di, 26.3., 19 Uhr: Der SÜDKURIER fühlt den Kandidaten um das Amt als Bürgermeister der Kurstadt auf den Zahn. Im bisherigen Wahlkampf-Verlauf gibt es zu viel Wünsch-dir-was und viel zu wenig Fakten und Klarheit. In einer individuellen Fragerunde zu Beginn mit jedem der drei Bewerber findet ein Einzelgespräch statt, bevor SÜDKURIER-Redaktionsleiter Norbert Trippl (Bild unten rechts) die Bewerber zu den Hauptthemen der Zukunft der Stadt befragt. Die Fragen werden so gestaltet sein, dass sich für das Publikum und alle Wähler eine Vergleichbarkeit der Antworten ergibt. Direkt in jedem Themenblock bestehen außerdem Möglichkeiten zu Nachfragen aus dem Publikum. Der Eintritt ist frei, die Saalöffnung ist um 18 Uhr. An einer Getränkebar wird bewirtet.