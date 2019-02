von SK

Digitalisierung in der Bildung

Bild: Veranstalter

Furtwangen, Hotel Ochsen, Di, 26.2., 19.20 Uhr: Der Digitalpakt ist in diesen Tagen wieder verstärkt Thema in den Medien: Passend zu diesem brandaktuellen Thema kommt Margit Stumpp (MdB) in den Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Sprecherin der grünen Bundestagsfraktion für Bildungs- und Medienpolitik sowie Digitale Infrastruktur wird einen Vortrag zum Thema halten. Im Anschluss kann es zusammen mit der Landtagsabgeordneten Martina Braun einen Austausch geben, wie Bund und Land letztlich ein Vorankommen schaffen. Alle Interessierten sind eingeladen.