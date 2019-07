Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es einen Veranstaltungstipp in der Region.

Spiellandschaft geöffnet

Bild: Veranstalter

Tennenbronn, Spiellandschaft Tennenbronn, Di, 23.7., 14 Uhr: In ruhiger und idyllischer Lage im Wiesenbauerndobel im Luftkurort Tennenbronn bietet die Spiellandschaft ein Spiel- und Freizeitangebot für Groß und Klein. Die Spiellandschaft in Tennenbronn hat von Dienstag bis Samstag von 14 bis 19 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Neun Golfbahnen, 18 Hindernisse beim Golf-Crocket und Fußball-Billard laden zum Verweilen ein. Der Kiosk bietet den Besuchern kalte Getränke, Eis und kleine Snacks wie Pommes, Currywurst und selbstgemachten Kartoffelsalat.