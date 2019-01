von SK

Autor im Gespräch: Hamed Abdel-Samad

Bild: Kenzler

Villingen, Theater am Ring, Di, 22.1., 20 Uhr: Bei der Vortragsreihe "Autor im Gespräch" ist einer der schärfsten Islamkritiker in Deutschland und streitbarer Gast in zahlreichen Fernseh-Talkshows, Hamed Abdel-Samad, zu Gast. Vorgestellt wird sein neues Buch "Integration. Ein Protokoll des Scheiterns". Karten für zwölf Euro im Franziskaner Kulturzentrum und Schwenninger Bahnhof, Telefon 07721/822525, E-Mail tickets@villingen-schwenningen.de. Wegen der großen Nachfrage wurde der Abend vom kleinen Saal in den großen Saal verlegt.