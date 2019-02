von SK

Ausnahmezustand im Auerhaus

Bild: Patrick Pfeiffer

Villingen, Theater am Ring, Di, 19.2., 19.30 Uhr: Anfang der 80er-Jahre, irgendwo auf dem schwäbischen Land: Es hängen noch RAF-Plakate, im Radio wird "Our House" von Madness rauf und runter gespielt, die Schule ist langweilig – und Frieder hat Schlaftabletten geschluckt. Den Selbstmordversuch überlebt er zwar, wird aber ins "Schwarze Holz" gebracht, die Psychiatrie am Waldrand. Die Ärzte raten ihm, nicht mehr bei seinen Eltern zu wohnen. Karten gibt es beim Tourist-Info- & Ticket-Service in Villingen und Schwenningen und bei Kulturticket Schwarzwald-Baar, Telefon 07721/822525.