von SK

Aditi Mangaldas Dance Company Mumbai: Within

Bild: Dinesh Khanna

Villingen, Theater am Ring, Di, 12.3., 20 Uhr: Die indische Tänzerin und Choreografin Aditi Mangaldas setzt sich bei "Within" mit Emotionen auseinander. Der erste Teil "Knotted" zeigt Wut, Feindseligkeit, Zerstörung, während im zweiten Teil "Unwrapped" die Gelassenheit, Verbundenheit und Empathie herrscht. Diese Gegensätzlichkeit wird durch die Kostüme und eine unterschiedliche Bewegungssprache unterstrichen. In ihren Choreografien fusioniert sie Formen des klassischen indischen Kathak-Tanzes mit zeitgenössischen Ansätzen.